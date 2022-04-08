Мишустин заявил о наращивании импортозамещения лекарств

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в четверг, 7 апреля, в ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства заявил о наращивании импортозамещения лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Наша цель – это максимальное собственное производство», – сказал Мишустин.

По его словам, за 10 лет построено 40 заводов по производству лекарств и фармсубстанций. В России производится 77% незапатентованных жизненно важных лекарств и около 50% коммерческих. За 1,5 года созданы десятки новых лекарств. Налаживаются поставки импортных препаратов из дружественных стран – Индии, Китая и ряда других.

Как подчеркнул глава кабмина, создание препаратов крови – задача национальной безопасности России. С 2015 года модернизировано 34 центра переливания крови и 5 заводов, а в 2022 году выпуск таких препаратов увеличится в 5 раз. Премьер призвал депутатов поддержать законопроект, упрощающий производство плазмы для препаратов крови.

Председатель правительства также прокомментировал ситуацию с ценами на лекарства: «На жизненно важные лекарства мы контролируем цены через систему маркировки. Видим цены, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки. Они по общей ситуации практически не подорожали – до 5%. Этот рост в основном обоснован ростом цен на субстанции».

Меры, которые принимает правительство для регулирования ситуации:

Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан сохранены в полном объеме.

Поддержку за счет льготных кредитов получают отечественные фармацевтические предприятия.

Упрощен ввоз, порядок регистрации и лицензирования импортных препаратов.

Введено опережающее авансирование на закупку медицинской продукции, использующейся в ОМС.

Мишустин отметил, что на сегодняшний день ограничения на поставки лекарственных препаратов не вводились.

gxpnews