Sage получила положительные результаты испытаний препарата против болезни Альцгеймера

Sage Therapeutics разрабатывает новый препарат, который, возможно, сможет помочь пациентам на ранней стадии болезни Альцгеймера улучшить когнитивные навыки и продлить период самостоятельной жизни без обязательной сторонней помощи, сообщает FierceBioTech.

Препарат SAGE-718 изучался в рамках исследования фазы II под названием Luminary у пациентов с легкими когнитивными нарушениями и легкой деменцией из-за болезни Альцгеймера. Исследование, которое является частью программы Sage CogNEXt по оценке препарата для лечения когнитивного дефицита по множеству показаний, было направлено на определение соответствия нормам безопасности.

Однако, отмечает издание, все пациенты в исследовании знали, что получают лечение. Исследование не было слепым, и оно проводилось с небольшой группой участников. Золотым стандартом для клинических испытаний является слепое рандомизированное исследование, которое не было проведено на этой фазе II.

В Sage утверждают, что тесты показали улучшения на 14-й день исполнительных функций, включая многозадачность, специальную рабочую память и другие показатели, а также способность к обучению и память, когда пациентов оценивали на распознавание образов. В компании также отметила об улучшениях по шкале, оценивающей когнитивные и мыслительные способности при деменции. Не было улучшения внимания и психомоторной скорости, что, по заявлению Sage, согласуется с предыдущими исследованиями SAGE-718.

Что касается показателей безопасности, которые были основной целью исследования, Sage утверждает, что терапия в целом хорошо переносится. Тем не менее, у семи из 26 пациентов было зарегистрировано восемь побочных эффектов легкой и средней степени тяжести, возникших во время лечения. Пациентам в среднем было 67 лет, и они получали SAGE-718 один раз в день в течение 14 дней.

SAGE-718 — это положительный аллостерический модулятор НМДА-рецепторов. Лекарственный препарат также находится на стадии клинических испытаний для применения в лечении когнитивных нарушений вследствие болезни Паркинсона и болезни Хантингтона (хорея Гентингтона).

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