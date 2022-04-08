Дистрибьюторы начали пересматривать взаиморасчеты с аптеками

В связи с тем, что фармпроизводители стали сокращать для дистрибьюторов сроки оплаты продукции или перевели их на предоплату, те начали пересматривать условия взаиморасчетов с аптеками. Например, для сетей средней величины отсрочка сократилась с 60 до 45 дней. В связи с тем, что фармпроизводители стали сокращать для дистрибьюторов сроки оплаты продукции или перевели их на предоплату, те начали пересматривать условия взаиморасчетов с аптеками. Например, для сетей средней величины отсрочка сократилась с 60 до 45 дней.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, ранее возглавлявший аптечные сети «Неофарм» и «Столички», пояснил, что в последние 20 лет схема работы на фармрынке строится на товарных кредитах, предоставляемых производителями лекарств. Фармкомпания, по его словам, давала дистрибьютору отсрочку платежа на 120 дней, а тот, в свою очередь, предоставлял ее крупным и средним аптечным сетям, для них она составляла до 90 дней. Нифантьев отметил, что такой подход позволял сохранять стабильность, платить без задержек и иметь широкий ассортимент лекарств (в том числе с невысокой оборачиваемостью).

В настоящее время производители столкнулись с необходимостью закупать иностранные фармсубстанции по новому курсу и по предоплате, поэтому вынуждены сократить сроки оплаты продукции для дистрибьюторов, а те, в свою очередь, для аптек, объяснил Нифантьев.

По словам президента Самарской областной фармацевтической ассоциации и генерального директора сети «Аптека 245» Елены Гладковой, для средних аптечных сетей отсрочка сократились с 60 до 45 дней, для мелких – до 30 дней, для одиночных аптек – до 14 дней. Она также отметила, что в период ажиотажного спроса на лекарства в аптеках действовала оплата по факту поставки, которая привела к нехватке собственных оборотных средств у сетей.

Генеральный директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов рассказал, что, ввиду падения выручки, некоторые региональные аптечные сети уже начали выходить с предложением к своим коллегам о продаже бизнеса.

Из отчета DSM Group следует, что объем продаж лекарств на девятой неделе 2022 года (28 февраля – 6 марта) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,3% в упаковках и на 123,9% в рублях.

По данным оператора системы маркировки лекарств – Центра развития перспективных технологий – в марте 2022 года в России увеличился спрос на 95% лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными стали препараты с МНН ксилометазолин, бисопролол, ибупрофен, омепразол, ацетилсалициловая кислота, панкреатин, парацетамол, эналаприл и левотироксин натрия.

В течение марта повышенный спрос фиксировался также на метотрексат и импортные инсулины.