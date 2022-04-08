ВОЗ заявила о паузе в вопросе проведения инспекции по «Спутнику V»

Вопрос о проведении представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) инспекции по вакцине от коронавируса «Спутник V» на предприятиях в настоящий момент поставлен на паузу, и сроки поездки пока не определены, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он дал понять, что отсрочка связана с проводимой РФ спецоперацией на Украине.

«Мы еще не провели инспекцию. Предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала спецоперации», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса. Глава ВОЗ отметил, что сейчас «нет пути для действий. Поэтому все поставлено на паузу».

Ранее, в марте, помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила на брифинге в Женеве, что проведение инспекции было отложено на более поздний срок ввиду «нынешней ситуации, включая возможности для полета» в Россию. Этот вопрос обсуждался с российскими партнерами, и «новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно», заверила тогда Симао.

gxpnews