Пациенты с гемофилией опасаются риска возникновения дефицита лекарств

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП), президент Всероссийского общества гемофилии (ВОГ) Юрий Жулев сообщил Vademecum, что у пациентов с гемофилией есть опасения по поводу возможного дефицита необходимых для них препаратов, несмотря на полученное от иностранных фармкомпаний подтверждение о соблюдении условий заключенных договоров и продолжении поставок лекарств на российский рынок. Ранее пациенты из некоторых регионов страны предупреждали Минздрав РФ о риске возникновения дефицита препаратов от гемофилии. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП), президент Всероссийского общества гемофилии (ВОГ) Юрий Жулев сообщил Vademecum, что у пациентов с гемофилией есть опасения по поводу возможного дефицита необходимых для них препаратов, несмотря на полученное от иностранных фармкомпаний подтверждение о соблюдении условий заключенных договоров и продолжении поставок лекарств на российский рынок. Ранее пациенты из некоторых регионов страны предупреждали Минздрав РФ о риске возникновения дефицита препаратов от гемофилии.

По словам Жулева, закупленных к настоящему времени Минздравом РФ препаратов по программе «14 ВЗН» для лекобеспечения пациентов с гемофилией хватит только до августа 2022 года.

По госпрограмме для пациентов с гемофилией закупаются препараты с МНН мороктоког альфа, нонаког альфа, октоког альфа, симоктоког альфа, эптаког альфа, эмицизумаб и антиингибиторный коагулянтный комплекс. В конце декабря 2021 года этот список пополнился лекарственным средством с МНН эфмороктоког альфа. Оно вошло в номенклатуру ВЗН на 2022 год. В феврале текущего года состоялись три аукциона на его закупку по программе «14 ВЗН» общей стоимостью 258,14 млн рублей. Все аукционы выиграла компания «Фармимэкс».

Жулев также отметил, что некоторые из перечисленных препаратов, например, Нувик (симоктоког альфа) от Octapharma или Гемлибра (эмицизумаб) от Roche, не имеют аналогов, поэтому прекращение их поставок в Россию может быть критично для пациентов. Но по утверждению Жулева, зарубежные производители в настоящее время не уходят с российского рынка.

Опасения по поводу возможного дефицита лекарств связаны с тем, удастся ли Минздраву РФ достигнуть с фармкомпаниями компромисса по ценам и в какую сторону изменятся цены, пояснил сопредседатель ВСП. Он добавил, что предпосылок для изменения цен достаточно – это и волатильность на финансовом рынке, и изменение логистических поставок, и другие факторы.

По оценке ВСП, дефицит госпрограммы «14 ВЗН» составляет более 20 млрд рублей.

Недофинансирование госпрограммы в 2021 году привело к риску возникновения дефицита препаратов от гемофилии в ряде регионов. Для предотвращения дефицита в конце прошлого года Правительство РФ в экстренном порядке выделило дополнительное финансирование в размере 8,9 млрд рублей на госпрограмму «14 ВЗН», что, по словам Жулева, спасло ее, так как появилась возможность провести дополнительные аукционы.

Фото: novostivl.ru

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