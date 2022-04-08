Pfizer приобрела занимающуюся разработкой препаратов против РСВ компанию

Pfizer приобрела компанию ReViral, которая занимается разработкой препаратов против респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Сумма сделки составит 525 млн долл.

Американская компания Pfizer заявила о приобретении ReViral, которая занимается разработкой препаратов против респираторно-синцитиального вируса, сообщает Reuters. Pfizer надеется, что кандидатные препараты в конечном итоге смогут принести 1,5 млрд долл. годового дохода. Сумма сделки составляет 525 млн долл., она включает в себя авансовый платеж и выплаты по достижении определенных регуляторных и исследовательских этапов.

Лондонская компания ReViral разрабатывает четыре препарата для лечения РСВ. Основной упор компания делает на sisunatovir. В ходе исследования II фазы препарат смог снизить вирусную нагрузку у здоровых взрослых пациентов. Препарат также испытывается на детях. Еще один препарат работает, ​​ингибируя репликацию РСВ путем нацеливания на вирусный белок N, пока он находится на ранней стадии испытаний.

Распространенный респираторный вирус, вызывающий схожие с простудой симптомы, часто приводит к пневмонии у маленьких детей и пожилых людей. У Pfizer также есть своя вакцина от РСВ, которая проходит III фазу испытаний.

«В настоящее время варианты лечения РСВ крайне ограничены и сосредоточены в основном на поддерживающей терапии», — заявила главный научный сотрудник отдела бактериальных вакцин Pfizer Аннализа Андерсон.

Это вторая сделка американского производителя лекарственных препаратов за полгода. В декабре Pfizer заявила о приобретении компании Arena Pharmaceuticals, которая занимается разработкой препаратов от болезней желудка и кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона. Сумма сделки составила 6,7 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik