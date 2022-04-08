Pfizer приобрела занимающуюся разработкой препаратов против РСВ компанию

Pfizer приобрела компанию ReViral, которая занимается разработкой препаратов против респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Сумма сделки составит 525 млн долл.
Американская компания Pfizer заявила о приобретении ReViral, которая занимается разработкой препаратов против респираторно-синцитиального вируса, сообщает Reuters. Pfizer надеется, что кандидатные препараты в конечном итоге смогут принести 1,5 млрд долл. годового дохода. Сумма сделки составляет 525 млн долл., она включает в себя авансовый платеж и выплаты по достижении определенных регуляторных и исследовательских этапов.
Лондонская компания ReViral разрабатывает четыре препарата для лечения РСВ. Основной упор компания делает на sisunatovir. В ходе исследования II фазы препарат смог снизить вирусную нагрузку у здоровых взрослых пациентов. Препарат также испытывается на детях. Еще один препарат работает, ингибируя репликацию РСВ путем нацеливания на вирусный белок N, пока он находится на ранней стадии испытаний.
Распространенный респираторный вирус, вызывающий схожие с простудой симптомы, часто приводит к пневмонии у маленьких детей и пожилых людей. У Pfizer также есть своя вакцина от РСВ, которая проходит III фазу испытаний.
«В настоящее время варианты лечения РСВ крайне ограничены и сосредоточены в основном на поддерживающей терапии», — заявила главный научный сотрудник отдела бактериальных вакцин Pfizer Аннализа Андерсон.
Это вторая сделка американского производителя лекарственных препаратов за полгода. В декабре Pfizer заявила о приобретении компании Arena Pharmaceuticals, которая занимается разработкой препаратов от болезней желудка и кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона. Сумма сделки составила 6,7 млрд долл.
Николай Соколов
pharmvestnik