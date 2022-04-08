Jazz заключает соглашение с Werewolf Therapeutics по разработке противоопухолевого препарата

Jazz и Werewolf Therapeutics заключили соглашение по разработке противоопухолевого препарата WTX-613. Общая сумма сделки может достигнуть почти 1,3 млрд долл.

Jazz Pharmaceuticals заключила лицензионное соглашение с Werewolf Therapeutics для разработки противоопухолевого препарата WTX-613. Об этом сообщает издание PharmaLive.

В рамках сделки Jazz получит эксклюзивные права на глобальную разработку и коммерциализацию WTX-613. Werewolf авансом получит 15 млн долл., впоследствии компания может получить около 1,3 млрд долл. по итогу прохождения определенных регуляторных этапов и этапов разработки.

Сделка позволит Werewolf активнее разрабатывать WTX-613 благодаря помощи Jazz, а также сосредоточиться на других кандидатных препаратах WTX-124 и WTX-330, заявил президент и главный исполнительный директор компании Дэниел Хиклин.

В настоящее время WTX-613 находится на стадии доклинической разработки, и Jazz планирует подать заявку на исследование на людях в FDA в 2023 году.

Глава глобального отдела исследований и разработок Jazz Роб Янноне выразил оптимизм по поводу WTX-613. По его словам, на собрании Американского общества гематологов в прошлом году Werewolf представил убедительные доказательства противоопухолевой активности и хорошей переносимости препарата. Также препарат не вызывает токсичных эффектов, характерных для некоторых видов иммунотерапии.

В 2010 году Jazz установила партнерство на сумму в 10 млн долл. с Redx Pharma по нескольким методам лечения рака.

Николай Соколов

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