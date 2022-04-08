Минздрав рассказал об обеспеченности лекарствами для льготников

Минздрав заявил об обеспеченности лекарствами для льготников на год. Их хватит на срок от пяти до 12 месяцев, заверили в ведомстве. Также отказов со стороны ведущих международных фармкомпаний от поставок лекарств в Россию и признаков их ухода с рынка не наблюдается, сообщил глава AIPM.

Лекарств для льготных категорий граждан хватит на 5—12 месяцев. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«У нас есть запас по льготным категориям граждан от пяти до 12 месяцев, есть запасы в системе ОМС на более двух месяцев», — сказал министр.

Министр отметил, что все управленческие решения для исключения проблем с лекарствами принимаются заблаговременно. Он добавил, что ведомство авансирует закупки лекарств, тем самым своевременно давая заказ промышленности и логистическим цепочкам.

По словам исполнительного директора AIPM Владимира Шипкова, отказов со стороны ведущих международных фармкомпаний от поставок ЛП в Россию и признаков их ухода с рынка не наблюдается. Из-за увеличения маршрутов доставки есть некоторые задержки с поставками, но они приемлемые, приводит его слова «Интерфакс».

«К счастью, проблемы логистики находят свое решение. Это не говорит о том, что проблем с логистикой нет. Это говорит о том, что компании делают все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить своевременные поставки лекарственных препаратов в Россию, диверсифицируя различные каналы, маршруты, цепочки, поставщиков», — подчеркнул он.

Шипков добавил, что с начала марта принципиальная решимость компаний — членов ассоциации нисколько не уменьшилась, а наоборот, увеличилась, что внушает определенный оптимизм.

27 марта СМИ сообщили, что Минздрав начал искать аналоги не выпускаемых в России лекарств. Это делается для предотвращения дефицита из-за возможного ухода иностранных производителей. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что страна сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки. Министр подтвердил, что формулы для производства многих лекарств в России есть.

Артем Косенок

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