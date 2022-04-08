Минздрав предложил список заболеваний для применения препаратов офф-лейбл

Минздрав предложил список заболеваний для применения препаратов офф-лейбл. В перечень вошли некоторые инфекционные и паразитарные болезни, а также новообразования. Всего в нем 21 пункт, которые включают несколько кодов по Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

В Минздраве разработали список заболеваний для применения препаратов офф-лейбл. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Всего в списке 21 пункт, которые включают несколько кодов по Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. В частности, в перечень предлагается внести:

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни Новообразования Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Психические расстройства и расстройства поведения Болезни нервной системы Болезни глаза и его придаточного аппарата Болезни уха и сосцевидного отростка Болезни системы кровообращения Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни кожи и подкожной клетчатки Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани Болезни мочеполовой системы Беременность, роды и послеродовой период Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин COVID-19 Паллиативная помощь Донор костного мозга (до 18 лет)

«Организовать лечебный процесс больных без применения препаратов офф-лейбл невозможно, что особенно актуально при оказании медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, где доля использования таких препаратов достигает 60-70 %», — говорится в пояснительной записке.

Тамже приводятся некоторые расчеты об увеличении стоимости лекарственных препаратов, входящих в стандарт медицинской помощи. При включении лекарственных препаратов офф-лейбл по наиболее частым онкологическим заболеваниям у детей составляет 266,6% или 386 948,7 руб. При этом при наиболее часто встречающемся в детском возрасте ‎онко-гематологическом заболевании – остром лимфобластном лейкозе стоимость лечения при включении офф-лейбл составляет 2 666 837,21 руб., возрастание стоимости при включении составляет 1 892,4%, говорится в пояснительной записке.

С учетом данных, представленных Федеральным фондом обязательного медицинской страхования, на лекарственное обеспечение детей с онко-гематологическими заболеваниями в 2020 году было затрачено более 6,0 млрд руб. При внесении в стандарты медицинской помощи при ‎онко-гематологических заболеваниях лекарственных препаратов офф-лейбл стоимость лечения может возрасти на 266,6% и составить ориентировочно 16 млрд руб.

В январе президент Владимир Путин подписал закон о применении препаратов офф-лейбл для лечения детей. Законопроект устраняет правовую неопределенность при назначении препаратов вне инструкции и защищает права врача в таких случаях. Также документ устанавливает, что ребенок сможет долечиваться в медучреждении, где началась терапия, до 21 года. Он вступит в силу в середине июля этого года.

Артем Косенок

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