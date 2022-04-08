Центр лекобеспечения закупит противовирусные и антибактериальные лекарства

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на поставку противовирусных и антибактериальных лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл
|14 857 400,00
|1,50
|22 286 100,00
|15.04.2022
|2
|Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг
|2 176 047,00
|6,20
|13 491 491,40
|18.04.2022
|3
|Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|83 832,00
|2 926,78
|245 357 820,96
|18.04.2022
|4
|Велпатасвир + Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг
|29 988,00
|4 498,21
|134 892 321,48
|18.04.2022
|5
|Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|62 606,00
|71,30
|4 463 807,80
|18.04.2022
|6
|Элсульфавирин, капсулы, 20 мг
|1 958 130,00
|218,16
|427 185 640,80
|25.04.2022