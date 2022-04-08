Центр лекобеспечения закупит противовирусные и антибактериальные лекарства

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на поставку противовирусных и антибактериальных лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок 1 Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл 14 857 400,00 1,50 22 286 100,00 15.04.2022 2 Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг 2 176 047,00 6,20 13 491 491,40 18.04.2022 3 Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 83 832,00 2 926,78 245 357 820,96 18.04.2022 4 Велпатасвир + Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг 29 988,00 4 498,21 134 892 321,48 18.04.2022 5 Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг 62 606,00 71,30 4 463 807,80 18.04.2022 6 Элсульфавирин, капсулы, 20 мг 1 958 130,00 218,16 427 185 640,80 25.04.2022