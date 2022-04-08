В России экспорт медицинских масок превысил импорт в 2021 году

Объем чистого экспорта медицинских респираторов по итогам 2021 года составил 4,02 т. Таким образом, из страны их больше вывозили, чем ввозили. Чаще всего маски экспортировали в Казахстан, Белоруссию и Латвию.

В 2021 году Россия являлась нетто-экспортером медицинских респираторов: из страны больше вывозили, чем ввозили эту продукцию. Такие выводы сделаны по итогам обзора «Экспорт и импорт медицинских респираторов в России», подготовленного BusinesStat. По итогам прошлого года объем чистого экспорта составил 4,02 т. При этом наибольший экспорт масок наблюдался в феврале — 4,6 т, наименьший — в январе (1,2 т).

Наибольшая доля экспорта медицинских респираторов пришлась на Казахстан — 35,2% от совокупного объема поставок из России. В натуральном выражении в эту страну было завезено 11,6 т продукции. Второе место по натуральному объему российского экспорта медицинских респираторов заняла Белоруссия — 34,2% поставок (11,2 т). Замыкает тройку лидеров Латвия — 19,7% поставок (6,5 т).

По стоимостному экспорту российских медицинских респираторов также лидировали Белоруссия, Казахстан и Латвия. Поставки в Белоруссию обеспечили 32,7% совокупной экспортной выручки. На долю Казахстана пришлось 25,7% от общей стоимости поставок масок из России, на долю Латвии — 22%.

Также в России за 2021 год продажи российских вакцин за рубеж выросли в 20 раз в рублевом эквиваленте. По данным ФТС, он составил 1,42 млрд долл. В натуральном выражении динамика скромнее. Россия вывезла 538 т препаратов в 2021 году — это в 3 раза больше, чем в 2020-м.

Артем Косенок

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