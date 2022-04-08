Суд в Перми рассмотрит дело о взятке при поставках медоборудования

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников компании – дистрибьютора медизделий по обвинению в посредничестве при передаче взятки в размере 1,1 млн рублей (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) сотруднику регионального Министерства по закупкам. Деньги предназначались для содействия в победе на аукционе по поставке рентгенодиагностического медоборудования. Дело в отношении гендиректора компании выделено в отдельное производство. По данным местных СМИ, речь идет об ООО «Медтрейд». Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников компании – дистрибьютора медизделий по обвинению в посредничестве при передаче взятки в размере 1,1 млн рублей (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) сотруднику регионального Министерства по закупкам. Деньги предназначались для содействия в победе на аукционе по поставке рентгенодиагностического медоборудования. Дело в отношении гендиректора компании выделено в отдельное производство. По данным местных СМИ, речь идет об ООО «Медтрейд».

По данным следствия, в апреле 2021 года фигуранты дела по поручению гендиректора компании-дистрибьютора передали взятку в размере 1,1 млн рублей должностному лицу Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Вознаграждение предназначалось за совершение незаконных действий в интересах поставщика, а также за содействие в победе в аукционе и заключении контракта на поставку трех передвижных рентгенологических комплексов стоимостью более 23,4 млн рублей.

Чиновник отказался от взятки и сообщил о предложении в правоохранительные органы. В итоге сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю проследили за передачей взятки и после этого задержали посредников.

По данным Properm.ru, речь идет о компании ООО «Медтрейд» Павла Рогача. Как ранее писал РБК, предприниматель был задержан в июне 2021 года по подозрению в передаче взятки в размере 2,34 млн рублей через посредников сотруднику регионального Министерства закупок Александру Селезневу, действовавшему с ведома УФСБ. Согласно материалам дела, первый транш взятки в размере 1,1 млн рублей в конце апреля 2021 года передали его подчиненные, которые были задержаны с поличным и дали признательные показания.

Дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство – в августе 2021 года он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а в октябре 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест.