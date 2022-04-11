Правительство выделило 387 млн руб. на производство препарата «МИР 19»

Правительство выделило 387 млн руб. на производство препарата от коронавируса «МИР 19», разработанного Институтом иммунологии ФМБА. Объем производства и сроки не указываются.

Правительство выделило из резервного фонда 387 млн руб. на препарат от коронавируса «МИР 19». Средства пойдут на производство лекарства, а также модернизацию технологических линий и закупку оборудования, а именно на «создание в 2022 году технологий олигонуклеотидного и пептидного синтеза действующих компонентов лекарственного препарата «МИР 19», обеспечивающих масштабирование производства». Соответствующее распоряжение № 796-р от 08.04.2022 подписал премьер Михаил Мишустин. Объем производства и сроки не указываются.

Лекарство разработал Институт иммунологии ФМБА. Оно эффективно против всех изученных вариантов коронавируса, включая «Дельту» и «Омикрон», сообщили в правительстве. Препарат предназначен только для использования в стационарах.

Это этиотропный высокоспецифичный противовирусный препарат для терапии COVID-19, его действие основано на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК вируса, те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. В качестве действующих веществ заявлены синтетическая малая интерферирующая двуцепочечная рибонуклеиновая кислота (микроРНК) и пептид-носитель. Согласно записи в ГРЛС, препарат будет выпускаться в виде лиофилизата со сроком годности в один год.

Минздрав зарегистрировал «МИР 19» в декабре прошлого года. Разрешение на проведение II/III фазы исследования препарата Минздрав выдал Институту иммунологии ФМБА уже после регистрации. Испытания планируется завершить в конце 2022 года.

Фото: ФМБА

Артем Косенок

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