В России возник дефицит основных препаратов от болезни Паркинсона

В стране наблюдается дефицит препаратов с МНН леводопа+бенсеразид, применяемых для терапии болезни Паркинсона. Лекарственные средства с этими действующими веществами составляют базисную терапию заболевания, так как являются наиболее эффективными. Зарубежные фармкомпании вывели свои препараты с российского рынка в 2020 году. В текущем году отечественные компании прекратили выпускать дженерики. В стране наблюдается дефицит препаратов с МНН леводопа+бенсеразид, применяемых для терапии болезни Паркинсона. Лекарственные средства с этими действующими веществами составляют базисную терапию заболевания, так как являются наиболее эффективными. Зарубежные фармкомпании вывели свои препараты с российского рынка в 2020 году. В текущем году отечественные компании прекратили выпускать дженерики.

Препараты с МНН леводопа+бенсеразид зарегистрированы у израильской Teva (Леводопа/Бенсеразид-Тева), швейцарской Roche (Мадопар) и российских «Канонфарма» (Бензиэль) и «Изварино Фарма» (Леводопа+Бенсеразид).

Как сообщили изданию «Коммерсантъ» в компании «Изварино Фарма», препарат Леводопа+Бенсеразид отсутствует на рынке, так как на него установлена низкая предельная цена, не обеспечивающая рентабельности. В «Канонфарма» рассказали, что какое-то время компания выпускала препарат Бензиэль себе в убыток. В конце февраля 2022 года вырос курс валют, нарушились логистические цепочки, компания не смогла закупить необходимую фармсубстанцию. В «Канонфарме» надеются вернуться к производству препарата в конце июля – августе.

Израильская Teva прекратила ввоз препарата Леводопа/Бенсеразид-Тева в конце 2020 года, так как зарегистрированная предельная цена на препарат была «экономически нецелесообразна». В том же году Roche по аналогичной причине вывела с российского рынка препарат Мадопар.

Бенсеразид не единственное вещество, применяемое в сочетании с леводопой. Для терапии болезни Паркинсона используются также препараты с МНН леводопа+карбидопа. Они зарегистрированы у американской AbbVie (Дуодопа), индийской Torrent Pharmaceuticals (Синдопа и Тидомет Форте), Sandoz (Наком) и кипрской Remedica (Карбидопа/Леводопа). В России также зарегистрирован трехкомпонентный препарат Сталево (леводопа+энтакапон+карбидопа) от финской Orion Corporation. Дефицита этих препаратов в России не наблюдается.

Однако, по словам главного исследователя по направлению «неврология» центра клинических исследований «Неббиоло» Натальи Жуковой, препараты с МНН леводопа+бенсеразид пациенты с болезнью Паркинсона переносят лучше, такие лекарства быстрее дают ощутимую положительную ответную реакцию.