Takeda временно отказалась от новых КИ в России

Японская Takeda временно приостановила инвестиционную деятельность в России и не будет инициировать здесь клинические исследования (КИ) своих лекарств. Текущие КИ продолжатся. Японская Takeda временно приостановила инвестиционную деятельность в России и не будет инициировать здесь клинические исследования (КИ) своих лекарств. Текущие КИ продолжатся.

В России в настоящее время Takeda проводит КИ препаратов для терапии болезни Крона, синдрома Драве, синдрома Леннокса-Гасто, сахарного диабета, острого лимфобластного лейкоза, хронического миелолейкоза, распространенного или метастатического светлоклеточного почечно-клеточного рака, язвенного колита, волчаночного нефрита III или IV класса и других заболеваний.

Основную выручку на российском рынке японской фармкомпании приносят препараты для лечения онкологических, неврологических, эндокринных, сердечно-сосудистых заболеваний.

В декабре 2021 года Takeda вывела на российский рынок Гэттестив (тедуглутид) – первый в мире препарат для лечения пациентов с синдромом короткой кишки с кишечной недостаточностью в возрасте от одного года. Летом прошлого года компания получила в России регистрационное удостоверение на Аденовейт (руриоктоког альфа пэгол), предназначенный для терапии гемофилии A.

Кроме того, японская Astellas Pharma также временно отказывается от проведения новых КИ своих препаратов на территории РФ и Украины. Компания производит препараты для лечения инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также средства, применяемые в трансплантологии, ведет разработку препаратов для генной терапии.

Ранее другие зарубежные компании, среди которых американская Pfizer, швейцарская Novartis и британская GlaxoSmithKline, также отказались от проведения новых КИ в России.