Moderna отзывает 765 тыс. доз вакцины после обнаружения в ампуле инородного тела

Американская Moderna приняла решение об отзыве 764,9 тыс. доз своей вакцины против COVID-19, изготовленной ее контрактным производителем Rovi, сообщает Reuters. Мера была принята после того, как в одном из флаконов обнаружили инородное тело.

Никаких проблем с безопасностью выявлено не было, заявила компания Moderna о партиях, которые были распространены в Норвегии, Польше, Португалии, Испании и Швеции в январе.

Производитель препарата заявил, что инородное тело было обнаружено только в одном флаконе, и он отзывает всю партию из-за «излишней осторожности». Компания не уточнила, что именно было обнаружено во флаконе.

В прошлом году японские власти приостановили использование некоторых доз вакцины, которую Moderna позже отозвала после того, как в ходе расследования в некоторых флаконах были обнаружены частицы нержавеющей стали.

На сегодняшний день в мире было введено более 900 млн доз вакцины Moderna COVID-19.

gxpnews