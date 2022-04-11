В 2021 году самыми популярными БАД у россиян были пробиотики и моновитамины

По итогам 2021 года продажи БАД аптек выросли на 17% в рублях и на 3% в упаковках по сравнению с 2020 годом. У лекарственного ассортимента аптек динамика скромнее – +6% в рублях и -8% в упаковках. Среди БАД россияне предпочитали пребиотики и пробиотики, а также моновитамины.

В 2021 году аптеки продали 480,4 млн упаковок БАД на 101 млрд руб. Это составило 6% от общей выручки аптек в прошлом году, следует из данных AlphaRM. При этом у БАД была наилучшая динамика: +17% в рублях и +3% в упаковках. Продажи лекарств выросли на 6% в рублях и снизились на 8% в упаковках, прочий ассортимент потерял 2% в рублях и 19% в упаковках (к прочему ассортименту относятся в том числе антисептики, спрос на которые был высок в 2020 году).

Какие группы БАД росли быстрее

Самыми популярными в 2021 году были две группы: пребиотики/пробиотики и моновитамины. Благодаря этим БАД аптеки выручили 24 млрд руб. По сравнению с 2020 годом продажи пребиотиков/пробиотиков выросли на 17%, моновитаминов – на 26%. В группе моновитаминов чаще встречаются БАД с витаминами С, D, E.

Самая высокая динамика у группы прочих минералов – +51%, к ним относятся моно- и комбинированные препараты с магнием, цинком, селеном и пр. На 42% выросли продажи БАД для улучшения состояния кожи, волос, ногтей, в основном это комбинация гиалуроновой кислоты с аскорбиновой кислотой, коллагеном и пр. Третье место по динамике (+29%) заняли прочие БАД, влияющие на центральную нервную систему. В группу в основном попадают добавки на основе глицина и магния в комбинации с пиридоксином.

Лидирующие действующие вещества

Не все БАД можно классифицировать по действующему веществу. Например, у пребиотиков/пробиотиков довольно разнообразный состав: не классифицируются по действующему веществу БАД, в описании которых есть только состав веществ без доз. Таких БАД большинство – 70% в продажах.

К классифицируемым по действующему веществу относятся БАД, содержащие витамины, минералы, травы. В продажах их доля — 30%. В 2021 году лидирующее действующее вещество по объему продаж в рублях – колекальциферол, или витамин D. Он пользуется популярностью два года подряд, спрос стал расти после научных публикаций о том, что пациенты с недостатком витамина тяжелее переносят COVID-19. Продажи БАД с витамином D в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли в шесть раз — с 701,5 млн до 4,2 млрд руб.

«ФВ» писал, что количество брендов БАД с витамином D выросло с 28 в 2019 году до 63 в 2020, в 2021 году на полках аптек можно было найти 107 брендов. При этом витамин D выпускается и как лекарство. Лекарственных брендов немного – в 2020 году было пять, в 2021 стало шесть. За последние два года продажи лекарств уступили БАД: в 2019 году лекарства — 2,2 млрд руб., добавки – 701,5 млн руб., в 2020 году 3,9 млрд и 4,2 млрд руб. соответственно, в 2021-м — 4,8 млрд и 5,5 млрд руб. соответственно.

Второе по популярности действующее вещество – аскорбиновая кислота, или витамин С. В 2021 году выросли продажи таких БАД в рублях, но снизились в упаковках.

TOP10 действующих вещество по объему продаж в 2021 году Действующее вещество Объем продаж, млрд руб. Динамика 2021/2020, % Колекальциферол 5,48 29 Аскорбиновая кислота 5,17 23 Поливитамины+Минералы 2,39 8 Гематоген 1,24 10 Глюкозамин+Хондроитина сульфат+Метилсульфонилметан* 0,95 65 Глюкозамин+Хондроитина сульфат 0,85 -4 Глицин 0,81 -1 Поливитамины 0,74 -22 Инозит+Фолиевая кислота* 0,40 16 Убидекаренон 0,33 15 Источник: ApharRM

TOP10 действующих веществ по объему продаж в 2021 году Действующее вещество Объем продаж, млн упак. Динамика 2021/2020, % Аскорбиновая кислота 75,85 -12 Гематоген 58,84 5 Колекальциферол 13,24 39 Аскорбиновая кислота+Декстроза 11,78 -9 Глицин 6,78 -7 Кальция глюконат 4,96 16 Ромашки аптечной цветки 4,13 -10 Витамин Е+Ретинол 3,78 -9 Поливитамины+Минералы 3,24 -2 Поливитамины 1,59 -25 Источник: ApharRM

Бренды и корпорации

Десятку брендов возглавляет «Солгар», по итогам 2021 года его продажи выросли на 15% по сравнению с 2020 годом. Наибольшая динамика (+110%) у «Витамина Д3», который выпускают несколько корпораций. Снизились продажи у «Витрума» – на 3%.

Одноименная с брендом корпорация «Солгар» среди компаний на втором месте. Первое место, как и в 2020 году, занимает «Эвалар». Внутри десятки несколько компаний поменялись местами: «Фармамед» поднялась на одну строчку, «Аквион» спустилась на строчку, «Юнифарм» поднялась на ступень, «Штада» спустилась. «Квадрат С» с 15 места поднялась на девятое.