В России запускают специальную программу поддержки фармотрасли

Правительство России запускает программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов таких товаров и аптечных сетей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий в фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов такой продукции и аптечных сетей», — сказал премьер.

Он отметил, что из-за внешнего давления на Россию и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Глава кабмина заверил, что власти принимают меры, чтобы нужные людям препараты были доступны. Прежде всего эти меры помогают компаниям, которые способны обеспечить собственное производство, указал Мишустин. Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2%.

«Подписано постановление правительства, которое устанавливает правила возмещения кредитным организациям таких расходов», — добавил Мишустин.

Премьер пояснил, что механизм независимых гарантий позволяет защитить участников сделок: если компании не могут в силу каких-то причин выполнить обязательства по контрактам, у них нет возможности рассчитаться, то поставщик получит средства от банка.

«Используя такой инструмент, фармкомпании и аптеки смогут минимизировать риски», — отметил глава кабмина.

Также, по словам премьера, принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в РФ: можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах. Медикаменты, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит специальная межведомственная комиссия. Ее состав будет утвержден Минздравом в ближайшее время.

gxpnews