Росстат сообщил о росте цен на лекарства в марте на 15,3%

Росстат сообщил о росте цен на лекарства на 15,3%. Стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП выросла на 4,9%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте.
Цены на лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем повысились на 4,9%. Больше всего подорожали:
- фосфоглив – на 9,3%;
- ацетилцистеин (АЦЦ) – на 7,8%;
- супрастин, ксарелто – на 7,6%;
- панкреатин – на 7,4%;
- перекись водорода – на 6,9%;
- аскорбиновая кислота – на 6,8%;
- бисопролол, дротаверин – на 6,4%;
- глицин – на 6,3%;
- винпоцетин, омепразол, амоксициллин с клавулановой кислотой, гриппферон – на 4,7—5,4%.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали в среднем дороже на 15,3%:
- канефрон Н – на 25,6%;
- мидокалм – на 20,8%;
- корвалол – на 20,3%;
- троксерутин, афобазол, синупрет, магне В6, левомеколь, мирамистин – на 17,1—19,1%;
- метамизол натрия, комбинированные анальгетики, алмагель, поливитамины, эссенциале форте Н, нимесулид, активированный уголь, таурин, метилурацил, аципол – на 15,0—16,6%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- аппараты для измерения артериального давления – на 13,0%;
- бинты – на 12,7%;
- шприцы одноразовые – на 10,8%;
- термометры медицинские электронные – на 9,4%;
- корригирующие очки, вата отечественная – на 9,0%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 6,5%.
Артем Косенок
pharmvestnik