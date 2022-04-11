Росстат сообщил о росте цен на лекарства в марте на 15,3%

Росстат сообщил о росте цен на лекарства на 15,3%. Стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП выросла на 4,9%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте.

Цены на лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем повысились на 4,9%. Больше всего подорожали:

фосфоглив – на 9,3%;

ацетилцистеин (АЦЦ) – на 7,8%;

супрастин, ксарелто – на 7,6%;

панкреатин – на 7,4%;

перекись водорода – на 6,9%;

аскорбиновая кислота – на 6,8%;

бисопролол, дротаверин – на 6,4%;

глицин – на 6,3%;

винпоцетин, омепразол, амоксициллин с клавулановой кислотой, гриппферон – на 4,7—5,4%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали в среднем дороже на 15,3%:

канефрон Н – на 25,6%;

мидокалм – на 20,8%;

корвалол – на 20,3%;

троксерутин, афобазол, синупрет, магне В6, левомеколь, мирамистин – на 17,1—19,1%;

метамизол натрия, комбинированные анальгетики, алмагель, поливитамины, эссенциале форте Н, нимесулид, активированный уголь, таурин, метилурацил, аципол – на 15,0—16,6%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

аппараты для измерения артериального давления – на 13,0%;

бинты – на 12,7%;

шприцы одноразовые – на 10,8%;

термометры медицинские электронные – на 9,4%;

корригирующие очки, вата отечественная – на 9,0%;

термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 6,5%.

Артем Косенок

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