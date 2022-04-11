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Росстат сообщил о росте цен на лекарства в марте на 15,3%

Росстат сообщил о росте цен на лекарства на 15,3%. Стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП выросла на 4,9%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте.

Цены на лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем повысились на 4,9%. Больше всего подорожали:

  • фосфоглив – на 9,3%;
  • ацетилцистеин (АЦЦ) – на 7,8%;
  • супрастин, ксарелто – на 7,6%;
  • панкреатин – на 7,4%;
  • перекись водорода – на 6,9%;
  • аскорбиновая кислота – на 6,8%;
  • бисопролол, дротаверин – на 6,4%;
  • глицин – на 6,3%;
  • винпоцетин, омепразол, амоксициллин с клавулановой кислотой, гриппферон – на 4,7—5,4%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали в среднем дороже на 15,3%:

  • канефрон Н – на 25,6%;
  • мидокалм – на 20,8%;
  • корвалол – на 20,3%;
  • троксерутин, афобазол, синупрет, магне В6, левомеколь, мирамистин – на 17,1—19,1%;
  • метамизол натрия, комбинированные анальгетики, алмагель, поливитамины, эссенциале форте Н, нимесулид, активированный уголь, таурин, метилурацил, аципол – на 15,0—16,6%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • аппараты для измерения артериального давления – на 13,0%;
  • бинты – на 12,7%;
  • шприцы одноразовые – на 10,8%;
  • термометры медицинские электронные – на 9,4%;
  • корригирующие очки, вата отечественная – на 9,0%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 6,5%.

Артем Косенок
pharmvestnik

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11 апреля, 2022 | Просмотров: 98