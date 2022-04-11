Средняя цена за упаковку лекарства выросла на 21% с начала года

В период с 3 января по 27 марта 2022 года средняя цена за одну упаковку лекарства в аптеках составила 271 руб. Это больше на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Максимального значения за первые 12 недель текущего года средняя цена достигла на девятой неделе: в период с 28 февраля по 6 марта упаковка лекарств обходилась в среднем в 336 рублей. По сравнению с девятой неделей 2021 года показатель вырос на 49%, по сравнению с восьмой неделей 2022 года – на 24%, следует из данных аналитической компании AlphaRM.

На девятой неделе выросли цены почти на все категории лекарств. Наибольшая динамика у рецептурных препаратов. По сравнению с девятой неделей 2021 года импортные рецептурные лекарства в стоимости выросли на 47%, отечественные – на 38%. Если сравнивать с восьмой неделей 2022 года, то рост был 21% и 16% соответственно.

У безрецептурных препаратов картина отличается. Средняя цена импортных лекарств с 28 февраля по 6 марта выросла на 21%, по сравнению с 21—27 февраля 2022 года – на 11%.

Максимум средней цены за отечественный безрецептурный препарат пришелся на пятую неделю 2022 года, а на 31 января – 6 февраля рост по отношению к пятой неделе 2021 года был +47%.

Елена Калиновская

pharmvestnik