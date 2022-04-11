ОНК попросила проверить данные о неоказании медпомощи Борису Шпигелю

ОНК попросила прокурора Москвы проверить данные о неоказании медпомощи основателю «Биотэка» Борису Шпигелю. На прошлой неделе бизнесмена, которого на днях выписали из гражданской больницы, вновь госпитализировали с подозрением на четвертый инфаркт.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) попросила прокурора Москвы проверить информацию о том, что арестованному основателю компании «Биотэк» Борису Шпигелю не оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом РИА «Новости» сообщила член комиссии Ольга Дружинина. По ее словам, Шпигелю не оказывают медпомощь, при этом ни родственники, ни адвокаты, ни общественники не могут получить актуальную информацию о его состоянии.

«Шпигель через своих соседей по палате лишь смог нам передать, что лечат в гражданской клинике хуже, чем в больнице СИЗО «Матросская тишина», — сказала Дружинина.

Она добавила, что официальные запросы ОНК также направила на имена руководителя Депздрава Москвы и главврача больницы имени Е.О. Мухина, где находится Шпигель.

На прошлой неделе бизнесмена, которого на днях выписали из гражданской больницы, вновь госпитализировали с подозрением на четвертый инфаркт, заявил «Интерфаксу» его адвокат Александр Карелин.

«Две недели назад, 25 марта, он перенес острый инфаркт миокарда, серьезную операцию. Также у него диагностировали COVID-19, из-за которого больница не стала его держать и вернула в СИЗО 4 апреля. — сказал адвокат 8 апреля. — Ночью его состояние резко ухудшилось, и его в критическом состоянии снова госпитализировали в гражданскую больницу с подозрением на инфаркт».

В феврале 2022 года бизнесмен был госпитализирован из СИЗО в кардиоцентр. 25 марта стало известно, что бизнесмена госпитализировали в предынфарктном состоянии из СИЗО в гражданскую больницу.

Бизнесмен был задержан в марте прошлого года. Следствие обвиняет Шпигеля, его жену и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

В октябре 2021 года защита бизнесмена просила суд освободить его под залог в 2 млн руб. из-за необходимости операции, паллиативной помощи и прогрессирующих неизлечимых заболеваний. Врачи СИЗО просили перевести Шпигеля в больницу для проведения операции, но получили отказ от московского Депздрава.

В марте, несмотря на попытки защиты доказать наличие у Шпигеля заболеваний, суд вновь продлил его арест до 20 июня. 5 апреля СМИ сообщили о завершении расследования дела Шпигеля.

Фото: Басманный суд Москвы

Артем Косенок

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