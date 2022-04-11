«Еаптека» убрала приставку «Сбер» из своего названия

«Еаптека» вернулась к изначальному названию, убрав приставку «Сбер». СМИ связывают это с санкциями, под которые попал банк.

«Еаптека» убрала упоминание «Сбера» с сайта. По информации источников бывшего сотрудника пресс-службы «Сбера» Георгия Лобушкина, это связано с санкциями, введенными в отношении банка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На сайте интернет-аптеки упоминания «Сбера» уже убрали из описания компании. В пресс-службе «Еаптеки» от комментариев отказались.

О сделке «Сбера» и «Еаптеки» «ФВ» стало известно в октябре 2020 года. Доли в «Еаптеке» распределялись следующим образом: 45% — у основателя компании «Р-Фарм» Алексея Репика, который выкупил часть «Еаптеки» еще в 2019 году (официально это нигде не анонсировалось), еще 45% — у «Сбера», а оставшиеся 10% — у основателя компании Антона Буздалина.

В апреле ряд российских банков, в том числе «Сбер», попали под блокирующие санкции США.

Руслан Мавлиханов

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