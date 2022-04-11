Правительство упростило процедуру регистрации лекарств в случае дефектуры

Премьер-министр подписал постановление № 593 от 05.04.2022, которое упростит процедуру регистрации лекарств. Постановление устанавливает особенности обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением санкций. Срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократится на 30 дней. Это правило будет действовать до конца 2022 года.

«Мы принимаем меры, чтобы нужные препараты были в наличии. Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране», — сообщил Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Согласно постановлению, по заявлению юридического лица, представляющего лекарственные препараты для медицинского применения на государственную регистрацию, в случае невозможности проведения лабораторной экспертизы в экспертном учреждении, указанном в статье 15 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», допускается проведение экспертизы качества лекарственных средств с использованием средств дистанционного взаимодействия, порядок и формы которого определяются экспертным учреждением по согласованию с указанными заявителями.

Ринат Васбеев

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