В регионы поступит еще 35 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Правительство РФ распорядилось направить 35,1 млрд рублей 74 субъектам, чтобы те могли заплатить клиникам за амбулаторную и стационарную медпомощь, оказанную больным COVID-19 в 2021 и 2022 годах. Дополнительные средства изыскали в нормированном страховом запасе Федерального фонда ОМС (ФФОМС). Правительство РФ распорядилось направить 35,1 млрд рублей 74 субъектам, чтобы те могли заплатить клиникам за амбулаторную и стационарную медпомощь, оказанную больным COVID-19 в 2021 и 2022 годах. Дополнительные средства изыскали в нормированном страховом запасе Федерального фонда ОМС (ФФОМС).

Всего должно быть оплачено не менее 300 тысяч случаев стационарного лечения коронавирусной инфекции, то есть средняя стоимость одной госпитализации оценена в 117 тысяч рублей. Больше всего средств получит Санкт-Петербург (2 млрд рублей), Московская область (1,8 млрд рублей), а также Иркутская (2,1 млрд рублей), Волгоградская и Воронежская (по 1,1 млрд рублей) области. Москва в список не попала.

Новацией очередного предоставления финансовой помощи стало ее обязательное одобрение депутатским корпусом. Подобный контроль Госдума РФ ввела в марте 2022 года. Теперь все незапланированные поступления в бюджет ФФОМС и из него и, соответственно, субвенции регионам в ОМС будут рассматриваться на заседаниях Комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Нормированный страховой запас ФФОМС составил в 2022 году 210 млрд рублей, в основном он нужен для оплаты медпомощи в федеральных медорганизациях, а в 2022 году в него впервые заложили незапланированные траты в пределах 30 млрд рублей, которые пошли в этот раз на помощь региональным системам ОМС.

Последний транш на оплату случаев стационарного лечения COVID-19 правительство предоставило в декабре 2021 года – 89 млрд рублей поступили из резервного фонда. В феврале 2022 года, в связи со вспышкой штамма коронавируса «омикрон», амбулаторный сегмент, касающийся лечения инфекции, профинансировали еще на 7 млрд рублей также за счет федбюджета.

В 2021 году система ОМС потратила на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией 530 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2020-м. Такая сумма – 37% от общего объема финансирования круглосуточного стационара, отметила председатель ФФОМС Елена Чернякова.

До 2022 года в программе госгарантий не была прописана средняя стоимость лечения COVID-19 в стационаре, соответственно не было возможности заранее отметить такую медпомощь в плановом бюджете ОМС на очередной год. Несмотря на введение норматива – 116,2 тысячи рублей за случай, средства до сих пор поступают в регионы точечно за счет федбюджета, остатков бюджета ФФОМС либо его нормированного страхового запаса, причем у территориальных фондов в связи с нестабильным поступлением средств копятся долги перед клиниками за оказанные медуслуги.