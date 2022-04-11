«Валента Фарм» возобновит производство Фенотропила

«Валента Фарм» готовится возобновить производство препарата Фенотропил (фонтурацетам). Компания выпускала его с 2004 по 2017 год. Ожидается, что в аптеках лекарственное средство появится к лету 2022 года. «Валента Фарм» готовится возобновить производство препарата Фенотропил (фонтурацетам). Компания выпускала его с 2004 по 2017 год. Ожидается, что в аптеках лекарственное средство появится к лету 2022 года.

В октябре 2021 года «Валента Фарм» закрепила за собой право на товарный знак Фенотропил и получила возможность вернуть на рынок свой препарат под прежним названием. Он будет производиться на мощностях принадлежащего компании научно-производственного комплекса в городе Щелково Московской области.

«Валента Фарм» с апреля 2017 года перестала производить Фенотропил, так как правообладатели Валентина и Роман Ахапкины расторгли лицензионные договоры с компанией на товарный знак и патент. По их словам, компания не занималась усовершенствованием Фенотропила, то есть препарат не был внедрен в детскую практику, не были разработаны и внедрены новые лекарственные формы. Они отмечали, что «Валента Фарм» только эксплуатировала продукт, но никак не развивала его.

Планировалось, что производством и продвижением препарата займется компания «Вира Иннфарм», однако компании по этому вопросу продвинуться не удалось.

В декабре 2020 года коллегия Роспатента признала патент на фонтурацетам, принадлежащий Валентине и Роману Ахапкиным, недействительным.

Летом 2021 года суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск «Валенты Фарм» к Роману Ахапкину о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, связанных с Фенотропилом, поскольку их не использовали более трех лет. Возражение против выдачи патента «Валенте Фарм» подал в Роспатент «Фармстандарт», позже также выпустивший фонтурацетам под ТН Актитропил.

Еще до того, как компании «Валента Фарм» удалось оспорить патент и товарный знак на Фенотропил, она начала выпускать и продавать фонтурацетам под ТН Нанотропил ново, зарегистрировав патент на «новый состав N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидона», представляющий собой фонтурацетам в сочетании с 4-фенилпирролидоном-2 (не более 1% в составе).