Экс-сотрудника «Ростеха» заподозрили в мошенничестве при поставке оборудования в больницу Нижневартовска

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца экс-советника гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в ГК «Ростех») Алексея Репкина по подозрению в мошенничестве при поставке медоборудования в строящуюся больницу в Нижневартовске. По данным следствия, Репкин требовал взятки от компании-поставщика, угрожая расторгнуть контракт на 2,8 млрд рублей. Общий объем полученных средств, включая пользование двумя автомобилями Cadillac, оплату гостиницы и авиабилетов, правоохранители оценили в 19,4 млн рублей. Вину фигурант не признает.

Как сообщает «Коммерсантъ», в сентябре 2020 года Алексей Репкин, по данным следствия, узнал о контракте концерна радиостроения «Вега» с дистрибьютором-субподрядчиком на поставку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для нужд Центральной окружной больницы в Нижневартовске на сумму 2,8 млрд рублей. Согласно ЕИС в сфере госзакупок, контракт был заключен с красноярским ООО «Медкон».

Репкин сообщил представителю компании, что может остановить исполнение заключенного соглашения, если компания не выплатит ему 15 млн рублей и не передаст в пользование выбранный им автомобиль. В октябре 2020 года все требования были выполнены, однако после этого Репкин потребовал в пользование еще один автомобиль Cadillac – его он получил в январе 2021 года. Кроме того, компания оплатила авиабилеты и проживание в гостинице в феврале 2021 года на общую сумму 212 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Репкин был задержан в начале апреля 2022 года и помещен под стражу, вину подозреваемый не признает.

В «Ростехе» сообщили, что Алексей Репкин не работает в структурах госкорпорации, подчеркнув, что она оказывает содействие следствию по выявлению и пресечению противоправной деятельности.

Как следует из ЕИС в сфере закупок, контракт субподряда между концерном радиостроения «Вега» на 2,886 млрд рублей был заключен в конце августа 2020 года с красноярским ООО «Медкон». По данным СПАРК-Интерфакс, треть компании принадлежит Ноне Меликсетян, еще две трети – свердловскому АО «КМГА Мединвест Групп», которую возглавляет Майя Бекчян.

Центральную окружную клиническую больницу Нижневартовска площадью 108 тысяч кв. м строят с перерывами с 2007 года. В июле 2020 года сообщалось, что общая смета проекта превышает 10 млрд рублей. Срок сдачи клиники неоднократно откладывался, по состоянию на ноябрь 2021 года он был намечен на второй квартал 2022 года.

Крупнейший поставщик оборудования в строящуюся клинику – концерн радиостроения «Вега», объем контрактов на поставку чистых медицинских модулей составляет 3,8 млрд рублей.

В ноябре 2021 года Ханты-Мансийский районный суд отправил под стражу директора филиала Управления капитального строительства ХМАО-Югры в Нижневартовске Александра Макарикова по другому уголовному делу, связанному со строительством больницы. Следствие подозревает его в получении взятки в особо крупном размере (35 млн рублей) от поставщика оборудования.