Новым финансовым директором Pfizer станет Дэвид Дентон

Новым финансовым директором американского производителя лекарств Pfizer станет Дэвид Дентон, который ранее занимает аналогичную должность в Lowe’s Cos Inc. Он сменит на посту Фрэнка Д’Амелио, сообщает Reuters.

Дентон, который также занимал руководящие должности в CVS Health, присоединится к Pfizer 2 мая. Он также войдет в группу исполнительного руководства Pfizer и будет подчиняться генеральному директору Альберту Бурле.

Pfizer объявила об уходе Д’Амелио на пенсию в ноябре и тогда же начала искать ему замену. За время работы Д’Амелио компания Pfizer сосредоточилась на новом, защищенном патентами портфеле прибыльных препаратов. Производитель отмечал, что за время своего пребывания по посту Д’Амелио также занимался финансовой стороной ряда приобретений и сделок на общую сумму почти $200 млрд.

gxpnews