Росздравнадзор отзывает серию глазных капель из-за осколка стекла во флаконе

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила о решении, принятом держателем регистрационного удостоверения АО «Эмоксифарм», отозвать из обращения глазные капли «Эмоксипин» серии 270921 производства ООО Фирма «ФЕРМЕНТ» (Россия) в связи с выявлением осколка стекла во флаконе препарата. Информационное письмо об отзыве опубликовано на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о принятом держателем регистрационного удостоверения АО «Эмоксифарм» решении отозвать из обращения лекарственный препарат «Эмоксипин», капли глазные 1% 5 мл, флаконы (1), пачки картонные/в комплекте с крышкой-капельницей серии 270921 производства ООО Фирма «ФЕРМЕНТ» (Россия) в связи с выявлением осколка стекла во флаконе препарата», – говорится в сообщении.

Территориальные органы Росздравнадзора обеспечат контроль за изъятием из обращения указанной серии лекарственного препарата.

gxpnews