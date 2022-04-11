Эксперты оценили среднегодовой темп роста мирового рынка ветпрепаратов в 5,5% до 2027 года

Сегмент ветпрепаратов для домашних питомцев продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста (6%) в ближайшие пять лет. Наибольшую долю рынка ветеринарных препаратов занимает Северная Америка. Основными факторами, способствующими этому доминированию, являются рост количества домашних животных и распространенности хронических заболеваний среди них.

Мировой рынок ветеринарных препаратов будет расти со среднегодовым темпом в 5,57% в течение 2020–2027 годов и достигнет 42,9 млрд долл. к 2027 году. Ветпрепараты косвенно приносят пользу сектору здравоохранения, ограничивая распространение зоонозов (инфекционных заболеваний, передающихся от животных к человеку), что стимулирует развитие научных исследований в этой области. Вкупе с растущей любовью населения региона-лидера к домашним питомцам это будет служить драйвером роста рынка, сообщает маркетинговое агентство Market Research Future.

Северная Америка занимает наибольшую долю рынка ветеринарных препаратов. Основными факторами, способствующими этому доминированию, являются рост количества домашних животных и распространенности хронических заболеваний среди них, растущая осведомленность о зоонозах, широкое внедрение медицинского страхования домашних питомцев в США, увеличение потребления мяса. Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона также значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

Что касается отдельно категории ветеринарных средств для лечения боли, то в 2021 году она достигла 1,28 млрд долл., подсчитали маркетологи ResearchAndMarkets. К 2027 году прогнозируется рост до 1,97 млрд долл. Таким образом среднегодовой темп роста в прогнозируемый период составит 7%. Среди драйверов роста эксперты называют значительное увеличение поголовья скота, страдающего раком, абдоминальной и нейропатической болью.

В 2019 году американцы потратили 75,38 млрд долл. на товары для своих питомцев (преимущественно собак и кошек), что на 65% больше, чем десять лет назад. Такие данные приводит Американская ассоциация товаров для домашних животных (APPA).

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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