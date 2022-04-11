СМИ сообщили о приостановке клинических испытаний в России японскими компаниями

Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma приостановили новые клинические исследования в России. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на японскую газету Nikkei. На сайтах самих производителей сообщения об изменении в работе не публиковались.

Российские СМИ со ссылкой на японскую газету Nikkei сообщили, что Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma приостановили новые клинические исследования в России. При этом поставки лекарств и текущие клинические исследования продолжатся.

Компания Takeda 14 марта опубликовала заявление, в котором говорится, что поддержка пациентов в России продолжается. «Делает все необходимое для бесперебойных поставок лекарственных препаратов, в которых они нуждаются. На настоящий момент операционная деятельность компании в России, а также работа завода «Такеда» в Ярославле осуществляются в штатном режиме», — говорится в заявлении.

Astellas Pharma 9 марта публиковала заявление по ситуации на Украине, об изменении в работе в России сообщений не было.

Новых заявлений на сайте производителей не публиковалось.

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