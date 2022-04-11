Правительство одобрило декриминализацию сбыта и ввоза лекарственных средств и медизделий

Правительство направило в Госдуму два законопроекта о декриминализации сбыта и ввоза лекарственных средств и медицинских изделий. Законопроекты с изменениями в кодекс об административных правонарушениях и уголовный кодекс зарегистрированы 9 апреля.

Оба законопроекта предлагают исключить из примечаний к статье 6.33 КоАП и статье 238.1 УК упоминание рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по применению незарегистрированных лекарств и медизделий. ВОЗ не ведет перечней, которые имели бы идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия», указывается в пояснительных записках к обоим законопроектам.

В случае принятия поправок для декриминализации сбыта и ввоза незарегистрированных препаратов и медизделий случаи такого обращения должны быть предусмотрены федеральными законами № 61-ФЗ и № 323-ФЗ. Законопроектом № 103499-8 предлагается, что действие статьи № 238.1 УК также не будет распространяться на случаи сбыта и ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных средств или медизделий, если они не производятся в России.

В начале марта правительство легализовало так называемый параллельный импорт. 31 марта СМИ сообщили о предварительном списке продукции, которая войдет в него. В нем перечислена почти вся номенклатура потребительских и промышленных товаров.

26 марта президент Владимир Путин подписал закон о ввозе в Россию лекарств в иностранной упаковке. Также документ устанавливает новое требование для работы дистрибьюторов о соблюдении предельных сроков отгрузки заказанных препаратов в аптеки.

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik