Участникам фармрынка предоставят независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии

Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов такой продукции и аптечных сетей. Участникам фармрынка дадут независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии.

Премьер-министр подписал постановление № 612 от 07.04.2022, которое позволяет системообразующим предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторам такой продукции и аптечным сетям получить дополнительную поддержку от государства.

«Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2%. Подписано постановление правительства, которое устанавливает правила возмещения кредитным организациям таких расходов, — сказал Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. — Если компании не могут в силу каких-либо причин выполнить обязательства по контрактам или, проще говоря, у них нет возможности рассчитаться, то поставщик получит средства от банка. Используя такой инструмент, фармкомпании и аптеки смогут минимизировать риски».

Банковские гарантии необходимы для проведения взаиморасчетов по контрактам на поставку лекарств и медицинских изделий на условиях отсрочки платежа.

В перечень предприятий, которым будет оказана поддержка, попали:

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;

производство медицинских инструментов и оборудования;

торговля оптовая фармацевтической продукцией;

торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);

торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

«Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего – помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», — отметил премьер.

Он также отметил, что правительство упростило процедуру регистрации лекарств в случае дефектуры. Срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократится на 30 дней. Это правило будет действовать до конца 2022 года.

О том, что правительство сформировало еще один пакет мер по поддержке экономики премьер сообщил 22 марта. Тогда он анонсировал планы по упрощению регистрации лекарств и медизделий, облегчению закупочных процедур, субсидировании процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам, а также реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий.

Ринат Васбеев

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