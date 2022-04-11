Минпромторг предложил временно декриминализировать оборот товаров без маркировки

Минпромторг предложил временно декриминализировать оборот товаров без маркировки. Это планируется сделать в рамках поддержки бизнеса во время санкций, инициатива может распространиться и на лекарственные средства.

Минпромторг предложил до 1 января 2023 года ввести мораторий на уголовную ответственность за оборот товаров без маркировки. Это планируется сделать в рамках поддержки бизнеса во время санкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства. Под такое правило могут также попасть и лекарственные средства.

Инициатива распространяется на ч.1–4 ст.171.1 УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров без маркировки. При этом, по словам собеседника издания, под мораторий не подпадут ч. 5 и 6, которые связаны с нелегальным оборотом алкогольной и табачной продукции.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. До 1 июля прошлого года был введен упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот (схема 702). Аптечные и медицинские организации имели право реализовывать их, не дожидаясь подтверждения поставщика. В феврале 2022 года упрощенная схема маркировки лекарств стала бессрочной.

Правительство также одобрило декриминализацию сбыта и ввоза лекарственных средств и медицинских изделий. В случае принятия поправки позволят избежать административной и уголовной ответственности за ввоз или продажу незарегистрированных лекарств и медизделий при условии отсутствия их производства в стране.

Фото: Екатерина Погонцева

Артем Косенок

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