«Петровакс» заявил о планах расширять производство

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков 12 апреля посетил производственный комплекс «Петровакс». В ходе встречи стороны обсудили инвестиционные проекты по расширению фармпроизводства и импортозамещению, которые направлены на обеспечение российского здравоохранения современными лекарственными препаратами.

Инвестиционная стратегия компании «Петровакс» предполагает расширение фармпроизводства, охватывая сразу несколько этапов – ввод в эксплуатацию 4-й линии по выпуску инъекционных форм, а также возведение биотехнологического опытно-промышленного производства на существующей территории, где планируется выпускать субстанции и генно-инженерные препараты, в том числе, для лечения орфанных заболеваний. Завершением инвестпроекта станет строительство биотехнологического комплекса по полному циклу производства лекарственных средств и вакцин, применяемых, в том числе, в терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Проект направлен на импортозамещение и обеспечение российских пациентов современными лекарственными препаратами для лечения тяжелых инвалидизирующих заболеваний. Суммарные инвестиции составят порядка 10 млрд рублей за 5 лет.

Некоторые из этих этапов уже реализованы – в 2021 году были завершены работы по установке и валидации технологического оборудования на 4-ой производственной линии, в 2022 году получена лицензия Минпромторга, и в ближайшее время на линии начнется промышленное производство иммунобиологических препаратов. За 2022–2023 годы планируется завершить строительство биотехнологического опытно-промышленного производства. В результате будет создано около 100 новых высококвалифицированных рабочих мест.

В ходе встречи Глава Подольска Дмитрий Жариков выразил уверенность, что реализация нового инвестпроекта «Петровакс» положительно скажется на развитии социально-экономического потенциала региона. «С «Петровакс» нас связывают многолетние, крепкие отношения. Всегда готовы к сотрудничеству, оказать всяческую поддержку и, при необходимости, подставить крепкое плечо», — отметил глава городского округа Подольск.

«Петровакс» уже имеет многолетний опыт по импортозамещению. Компания реализовала проекты по локализации высокотехнологичных международных препаратов с трансфером технологий полного цикла. Компания выступает партнером Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim.

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