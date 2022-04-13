Минздрав повысит цены на препараты от болезни Паркинсона

В Минздрав поступило три заявления на повышение цен на лекарства от болезни Паркинсона, сообщил РБК. Речь идет о двух торговых наименованиях препаратов с МНН леводопа+бенсеразид — «Бензиэль» компании «Канонфарма» и «Левидопа+Бенсеразид» «Изварино Фарма», а также про один бренд МНН леводопа+карбидопа — «Синдопа» индийской компании San Pharma.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что возник дефицит лекарств от болезни Паркинсона.

В России зарегистрировано три комбинированных препарата с леводопой, один в комбинации с карбидопой и энтакапоном в ЖНВЛП не входит, цены на него не регулируются. Две другие комбинации — с бенсеразидом и с карбидопой включены в ЖНВЛП. Согласно ГРЛС, леводопа+карбидопа поставляют только иностранные компании, леводопа+бенсеразид — две иностранные и две российские компании.

В 2020 году оба иностранных производителя леводопа+бенсеразид предупредили о выводе своих лекарств с российского рынка. В июле Roche объявила о постепенном выводе препарата «Мадопар» с российского рынка. До июля 2021 года была поставлена последняя партия. В декабре аналогичный анонс по поводу «Леводопа/бенсеразид-Тева» и еще нескольких лекарств сделала Teva. Причина — ценообразование, компаниям не выгодно поставлять лекарства по зарегистрированным ценам.

После распродажи остатков этих лекарств на рынке останутся препараты «Канонфармы» и «Изварино Фармы», которые также снизили поставки лекарств. В «Изварино Фарма» «Коммерсанту» рассказали, что им также не выгодно производить препарат по существующей цене.

Цены на лекарства леводопа+бенсеразид зарегистрированы в 2018—2019 году. В ходе обязательной перерегистрации 2019—2020 года они были пересмотрены. По данным ФАС на 1 декабря 2020 года, стоимость оригинального препарата «Мадопар» была ниже, чем в рефентных странах. Цена на этот препарат не изменилась. Но на некоторые дженерики снизилась. Так, на 9% уменьшилась стоимость упаковки с дозировкой 200 мг+50 мг и фасовкой 100 капсул компании «Изварино Фарма» и на 12% упаковка с такой же дозировкой и фасовкой компании Teva.

Леводопа+карбидопа выпускают Sandoz, кипрская Remedica, индийские San Pharma и Torrent Pharma. Ранее был еще один производитель —Teva, но в марте 2022 года компания отозвала регистрацию. Цены на препараты не менялись с 2010 года, после перерегистрации они остались прежними.

По данным AlphaRM, продажи препарата леводопа+бенсеразид за последние годы снижались: в 2019 году лекарства продано на сумму 633,1 млн руб., в 2020-м — на 525,6 млн руб., в 2021 году — на 432,2 млн руб. Продажи леводопа+карбидопа, напротив, выросли: в 2019 году они были 362 млн руб., в 2020-м — 519,8 млн руб., в 2021 году — 534,2 млн руб.

Елена Калиновская

pharmvestnik