В инструкцию «КовиВак» добавили более 30 побочных эффектов

Центр им. Чумакова внес изменения в инструкцию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «КовиВак». В раздел «Побочные действия» внесено 33 новых побочных эффекта.

Минздрав утвердил изменения инструкции вакцины «КовиВак». Изменения коснулись двух разделов: «Фармакологические свойства» и «Побочные действия». Информация размещена в государственном реестре лекарств.

Ранее в инструкцию были внесены общие и местные реакции на введение вакцины и нарушения со стороны нервной системы. В новую редакцию производитель добавил нежелательные реакции, которые выявлены при пострегистрационном фармаконадзоре, указано в документе.

В инструкцию внесены аллергические реакции: крапивница, ангиоотек, анафилактический шок. Возможно развитие сыпи и зуда кожи на фоне введения «КовиВака». Возможна боль в мышцах и суставах, обморок, головокружение, нарушение чувствительности и развитие тахикардии. Введение вакцины «КовиВак» может вызвать нарушение самочувствия, сна и астению. Большинство реакций встречаются нечасто или с неизвестной частотой.

На фоне вакцинации из-за временного напряжения иммунитета возможна активация герпетической и других хронических инфекций.

Изменения также внесены в фармакологические свойства препарата. Вакцина «КовиВак» активирует клеточное звено иммунитета, указано в новой редакции документа. Свойство выявлено наряду с выработкой специфических антител. Изучение защитной эффективности вакцины продолжается, указано в новой инструкции.

«КовиВак» разработан Центром им. Чумакова. Это инактивированная цельновирионная вакцина для профилактики COVID-19. Препарат зарегистрирован в феврале 2021 года.

Ранее «ФВ» писал, что вакцина защищает от заражения вариантом коронавируса «Омикрон».

Вероника Догузова

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