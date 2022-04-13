Депутаты предложили ввести внешнюю администрацию ушедшим с российского рынка производителям ЛС

В Госдуму внесен проект федерального закона «О внешней администрации по управлению организацией». Такое управление предлагается вводить на тех иностранных организациях и их филиалах, которые «являются единственным производителем определенных видов продукции, в том числе лекарственных препаратов или медицинских изделий».

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, в котором прописан порядок введения внешнего управления организациями, чьи руководители — иностранные лица, покинули Россию, что повлекло прекращение деятельности компаний с нарушением требований законодательства России. В перечне таких организаций — единственные производители лекарств, следует из документа, который опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Внешняя администрация может быть назначена по решению суда (на шестой день с даты принятия заявления), говорится в пояснительной записке к законопроекту. Основаниями могут являться:

прекращение управления деятельностью организации в нарушение законодательства;

полное или значительное прекращение (приостановка) деятельности организации;

перебои (их угроза) снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек;

необходимость привлечения бюджетных средств для бесперебойного снабжения потребителей;

увеличение затрат потребителей и др.

Инициировать рассмотрение вопроса о назначении внешней администрации могут федеральный министр или глава региона, в котором зарегистрирована или на территории которого работает организация. Соответствующее предложение рассматривает межведомственая комиссия при Минэкономразвития.

Назначение внешней администрации может быть реализовано двумя способами: передача внешней администрации в доверительное управление акций (долей) организации или передача внешней администрации полномочий руководителя организации, полагают авторы законопроекта.

Внешняя администрация назначается на срок до 18 месяцев с возможностью продления еще на 18 месяцев. Полномочия внешней администрации могут быть досрочно прекращены на основании решения Межведомственной комиссии. В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» или иная организация, предложенная Межведомственной комиссией и согласованная с главой субъекта. Расходы, понесенные внешней администрацией, и ее вознаграждение возмещаются за счет средств организации, указано в тексте законопроекта.

Фото: eer.ru

Екатерина Погонцева

Таисия Кубрина

pharmvestnik