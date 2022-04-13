«Вектор» официально переименовал вакцину «ЭпиВакКорона-Н»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изменил название вакцины против COVID-19. Препарат, который назывался «ЭпиВакКорона-Н», теперь указан в ГРЛС как «Аврора-КоВ».

Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции ГНЦ ВБ «Вектор» получила новое название. Иммунобиологический препарат указан в государственном реестре лекарственных средств под новым именем «Аврора-КоВ», обнаружил «ФВ».

Ранее вакцина называлась «ЭпиВакКорона-Н». Старое название присутствует в нормативной документации и инструкциях препарата. Ведомость изменения о переименовании иммунобиологического препарата пока не представлена в реестре.

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» 26 августа 2021 года под номером ЛП-007326. Ее разработал центр «Вектор», внеся изменения в первоначальный препарат «ЭпиВакКорона», необходимые для масштабирования производства. Эта же дата регистрации и тот же номер РУ указан у препарата «Аврора-КоВ».

Заявку на регистрацию товарного знака AURORA-CoV «Вектор» подал в июне 2021 года. Роспатент рассмотрел ее в ускоренном порядке. Сокращение срока связано с приоритетным рассмотрением заявки и предварительно проведенном информационном поиске, объяснили в службе. Товарный знак предполагалось использовать в качестве нового названия «ЭпиВакКороны-Н», сообщили в службе.

Месяц назад ФАС согласовала предельную отпускную цену на препарат. Она составила 372,21 руб. за одну дозу.

Фото: Маргарита Грошева

Елена Воронина

pharmvestnik