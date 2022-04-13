Сфера медицины и фармацевтики стала лидером по приросту вакансий

Активность работодателей на российском рынке труда за последнюю неделю выросла на 2%. Наиболее высокий прирост количества вакансий показала сфера медицины и фармацевтики, следует из данных SuperJob.

За прошедшую неделю апреля количество вакансий в медицине и фармацевтике увеличилось на 12%. В целом на рынке труда HR-активность выросла на 2%. Такие данные содержатся в очередном обзоре итогов недели на рынке труда, подготовленном SuperJob. Исследование есть в распоряжении «ФВ».

Сфера медицины и фармацевтики лидирует по темпам прироста вакансий за неделю. На втором месте гостиничный бизнес (+10%), третью строчку занимает сфера безопасности (+5%).

Рост предложений о найме на рынке здравоохранения эксперты SuperJob связывают с сезонным спросом. Активизировался подбор медицинских работников на сезонные вакансии в оздоровительные лагеря, санатории, пансионаты и дома отдыха. Также увеличилось число вакансий для врачебного и среднего медперсонала, работающего в поселках вахтовиков.

После 24 февраля динамика рекрутинговой активности в медицине и фармацевтике замедлилась. Но в конце марта тренд на снижение вакансий сменился трендом роста. Количество активных вакансий за последнюю неделю марта увеличилось на 4%. Далее работодатели взяли недельную паузу — спрос не менялся.

Среди отраслей, которые демонстрировали рост вакансий в прошедшую неделю апреля, сферы консалтинга (+5%) и сельского хозяйства (+2%).

В транспортной отрасли вакансий стало меньше на 15%. В сфере снабжения спрос уменьшился на 17%: наибольшее снижение произошло в сегментах закупок оборудования и строительно-отделочных материалов. На 20% упал спрос на персонал в сфере науки и образования, что тоже связано с сезонным трендом — скоро летние каникулы, объясняют эксперты SuperJob.

Наталья Маскина

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