Правительство выделило 80 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям

Правительство выделило 80 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли. В их число войдет и фармотрасль.

Правительство дополнительно выделило Минпромторгу 80 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли, сообщили в правительстве. В их число войдет и фармотрасль, уточнили «ФВ» в пресс-службе Минпромторга. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В рамках новой программы таким организациям доступны кредиты по льготной ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие может получить до 10 млрд руб. на один год, группа компаний — до 30 млрд руб.

В марте на реализацию льготной кредитной программы поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли из резервного фонда правительства было выделено 40 млрд руб. Дополнительное финансирование также поступит из резервного фонда и позволит достичь кредитного портфеля в объеме 1,2 трлн руб.

Накануне, 11 марта, правительство также запустило специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, дистрибьюторов такой продукции и аптечных сетей. Участникам фармрынка дадут независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии.

Фото: government.ru

Артем Косенок

Маргарита Грошева

pharmvestnik