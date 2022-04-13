Минздрав хочет обязать оптовиков своевременно отгружать препараты по заявкам аптек

Минздрав готовит поправки в действующее законодательство, которые обяжут оптовиков своевременно отгружать препараты по заявкам аптек. Об этом сообщил в интервью на телеканале «Россия-24» глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, министерство готовит соответствующие поправки.

«Сейчас мы готовим в том числе изменения нормативно-правового поля по обязательствам оптовиков своевременно обеспечивать и отгружать лекарственные препараты по заявкам аптек», — заявил министр (цитата по ТАСС).

Аптечные сети неоднократно заявляли о проблемах в отгрузках и росте наценок. Дистрибьюторы при этом подчеркивали, что в нынешних экономических условиях прирост в наценке не является значительным. Они объяснили ограничения отгрузок аптечным сетям с физической невозможностью удовлетворить запрашиваемые объемы.

Требование для работы дистрибьюторов о соблюдении предельных сроков отгрузки заказанных препаратов в аптеки содержится в принятом Федеральном законе от 26.03.2022 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предельные сроки будут устанавливать региональные власти на местах.

21 марта Минздрав заявил, что объем отпущенных в аптеках лекарственных средств превысил обычные нормы почти в четыре раза. Ведомство связало это с ажиотажем со стороны покупателей, однако в министерстве заверили, что все препараты имеются у поставщиков.

Также министерство сообщило об отсутствии угроз поставкам лекарств для стационарного лечения. Средства на их закупку, в том числе в системе ОМС, авансируются, а значимых проблем с трансграничным перемещением лекарственных препаратов нет, заявили в Минздраве.

Артем Косенок

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