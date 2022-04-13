Центр лекобеспечения закупит препарат для лечения СМА

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на закупку для подопечных фонда «Круг добра» препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения СМА.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|210,00
|904 409,57
|189 926 009,70
|18.04.2022
|2
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|495,00
|904 409,57
|447 682 737,15
|25.04.2022
|3
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|540,00
|904 409,57
|488 381 167,80
|27.04.2022
|4
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|550,00
|904 409,57
|497 425 263,50
|29.04.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik