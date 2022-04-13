Центр лекобеспечения закупит препарат для лечения СМА

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на закупку для подопечных фонда «Круг добра» препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения СМА.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок 1 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 210,00 904 409,57 189 926 009,70 18.04.2022 2 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 495,00 904 409,57 447 682 737,15 25.04.2022 3 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 540,00 904 409,57 488 381 167,80 27.04.2022 4 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 550,00 904 409,57 497 425 263,50 29.04.2022

Елена Сидорова

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