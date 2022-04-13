Рынок труда в медицине и фармацевтике остался соискательским

По итогам марта сфера медицины и фармацевтики по-прежнему в тройке отраслей с наименьшим падением количества вакансий. Конкуренция за кадры на рынке здравоохранения остается высокой, подтверждают данные HeadHunter (НН).

Несмотря на определенное снижение количества вакансий, конкуренция за кадры в медицине и фармацевтике остается высокой. В марте hh.индекс (соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий) составил 1,5. В целом по рынку труда наблюдается рост индекса – в марте он составил 5,1. Данные исследования рынка труда за март 2022 года привела в ходе вебинара главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской активности HeadHunter Наталья Данилина.

«В 2022 год российский рынок труда вошел с огромным дисбалансом в пользу спроса на персонал – специалистов не хватало по всем регионам и специальностям, — рассказала эксперт. – Но после 24 февраля число активных вакансий начало снижаться с каждым днем, а число активных резюме, наоборот, расти. Это напрямую повлияло на резкий рост hh.индекса — за месяц он увеличился на 1,3 пункта».

Данилина уточнила, что hh.индекс в 5–7 пунктов считается нормальным показателем для состояния рынка труда – рынок не высококонкурентный для соискателей и не дефицитный для работодателей. Там, где этот показатель выше 8, рынок становится работодательским, где меньше 3 – соискательским.

Среди профессиональных групп в марте самый высокий уровень конкуренции наблюдается в юридической сфере – 8,9 человека на место. «Максимальный уровень конкуренции между соискателями зафиксирован в основном в «беловоротничковых» ролях. В этих профессиональных группах на горизонте нескольких месяцев вероятен перелом с соискательского на работодательский рынок», — отметила Данилина.

Медицина и фармацевтика с показателем 1,5 – в числе самых дефицитных на кадры профессиональных сфер и остается рынком соискателя. По данным HH, в марте спрос на специалистов в стране снизился по сравнению с февралем на 17%. Число активных вакансий уменьшилось во всех регионах, но наиболее заметно — Москве и Санкт-Петербурге. Больше всего за месяц схлопнулся спрос на кадры в сфере страхования – минус 52%. Медицина и фармацевтика по-прежнему входят в ТОР3 сфер с наименьшим падением спроса на персонал. В сферах госслужбы, безопасности, медицины и фармацевтики число активных вакансий в марте снизилось по сравнению с прошлым месяцем в меньшей степени — на 3,6%, 4,3% и 5,3% соответственно, констатировала Данилина.

Эксперт не видит пока радикальных изменений на рынке труда, хотя тренд на снижение числа вакансий очевиден. «С начала января 2022 года по начало апреля предложений о найме стало на 12% меньше. Но это вовсе не означает, что их количество кардинально изменилось. Вакансий много. Если сравнивать год к году – рынок труда не упал. В марте 2022 активных вакансий было на 11% больше, чем в марте 2021».

Число активных резюме с начала года выросло на 19% (в медицине и фармацевтике – на 7,7%). При этом в марте 2022 года соискателей на рынке труда стало всего на 6% больше, чем в марте прошлого года.

«В целом по рынку ситуация выглядит как сезонный тренд, — отметила Данилина. — Рост активности соискателей по мере выхода из «ковидного» периода мы прогнозировали еще во второй половине 2021 года».

Резюме стало больше, но качество кандидатов не улучшилось, добавила эксперт, ссылаясь на мнение работодателей. По ее словам, одним из факторов снижения количества вакансий на рынке труда могло стать сокращение текучки кадров в компаниях. Большинство работодателей указывают на то, что люди стали больше держаться за свои рабочие места. Как следствие, текучесть персонала снизилась, а потребность в наборе кадров уменьшилась.

Наталья Маскина

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