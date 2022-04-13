Депутаты Госдумы предложили приостановить маркировку для новых товаров

Депутаты Госдумы выступили с инициативой приостановить включение в обязательную маркировку новых товаров. Инициатива может затронуть БАД и медизделия. Мораторий предлагается ввести до 31 декабря 2027 года.

Ряд депутатов Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о приостановке обязательной маркировки для новых товаров. Мораторий намерены ввести до 31 декабря 2027 года.

Приостановить предлагается действия п.3.1—3.5 ч.1 ст.5 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», которые позволяют правительству включать в систему маркировки товаров новые товарные группы и утверждать требования к кодам маркировки для таких товаров.

Сейчас в перечне 21 товарная группа, включая средства реабилитации. Инициатива может затронуть биологически активные добавки, для которых сейчас проводится эксперимент по маркировке, и другие медицинские изделия.

«Последствиями внедрения системы обязательной маркировки товаров предприниматели называют значительно ухудшающееся финансовое положение производственных предприятий, а также вынужденное повышение отпускных цен на продукцию <…> В условиях дефицита расходных материалов для проведения маркировки, этот рост будет еще больше», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта отмечают, что маркировка не является единственным инструментом борьбы с нелегальным оборотом продукции. В условиях экономических санкций она не только не целесообразна, но и вредна для бизнеса, подчеркнули депутаты.

Накануне Минпромторг предложил до 1 января 2023 года ввести мораторий на уголовную ответственность за оборот товаров без маркировки. Это планируется сделать в рамках поддержки бизнеса во время санкций. Инициатива может распространиться и на лекарственные средства.

Ранее Минпромторг выдвигал инициативу о внедрении обязательной маркировки БАД с 1 октября 2022 года для отечественных добавок, с 1 ноября 2022 года — для импортных. Но позже министерство заявило, что сроки экспериментов будут продлены. Правительство предложило продлить эксперименты по маркировке БАД и антисептиков на полгода, до 28 февраля 2023 года.

Таисия Кубрина

Артем Косенок

pharmvestnik