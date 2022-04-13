«Р-Фарм» и «Русфармтех» разработают препарат от рака желудка

ГК «Р-Фарм» и научно-исследовательская компания «Русфармтех» 12 апреля подписали лицензионное соглашение о разработке и коммерциализации противоопухолевого препарата с МНН alofanib, предназначенного для терапии рака желудка и ряда других онкологических заболеваний. Ожидается, что лекарственное средство поступит в продажу в России до конца 2025 года. В будущем также планируется зарегистрировать препарат на зарубежных рынках. ГК «Р-Фарм» и научно-исследовательская компания «Русфармтех» 12 апреля подписали лицензионное соглашение о разработке и коммерциализации противоопухолевого препарата с МНН alofanib, предназначенного для терапии рака желудка и ряда других онкологических заболеваний. Ожидается, что лекарственное средство поступит в продажу в России до конца 2025 года. В будущем также планируется зарегистрировать препарат на зарубежных рынках.

По условиям соглашения «Р-Фарм» примет участие в проведении II и III фаз клинических исследований (КИ) препарата, разработанного «Русфармтех», а также запустит его производство на своих мощностях.

Разрешение на проведение I фазы КИ препарата «Русфармтех» получил в 2019 году. В исследованиях принял участие 21 пациент в возрасте от 38 до 75 лет с метастатическим раком желудка, устойчивым к стандартным схемам лечения. Целью КИ являлась оценка безопасности и противоопухолевой активности препарата, а также определение его максимальной переносимой дозы.

В январе 2022 года «Русфармтех» объявил результаты I фазы КИ препарата с МНН alofanib. Лекарственное средство остановило развитие болезни у 68,4% пациентов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Русфармтех» было зарегистрировано в Москве в 2012 году. Илье Тимофееву и Сергею Тюляндину принадлежат по 40% в компании, еще по 10% делят Михаил Бяхов и общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии». Чистая прибыль «Русфармтеха» в 2021 году составила 55 тысяч рублей. С сентября 2012 года компания имеет статус резидента фонда «Сколково».

В декабре 2020 года испанская Pharma Mar S.A. также наделила «Р-Фарм» правом продавать свой препарат Йонделис (трабектедин) в России, Грузии и странах СНГ. Средство предназначено для лечения саркомы мягких тканей.

Источник :«Р-Фарм»

Фото: vecteezy.com

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