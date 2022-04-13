Группа компаний «Фармасинтез» увеличила выручку за 2021 год на 26%

Консолидированная выручка группы компаний «Фармасинтез» увеличилась по итогам 2021 года на 26% и составила 40,9 млрд руб. (45,7 млрд руб. с НДС), сообщает компания.

Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за 2021 год выросла в три раза и составила 19,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA — 48%.

В состав группы компаний «Фармасинтез» входит пять фармацевтических заводов, на которых выпускается свыше 250 наименований лекарственных препаратов для лечения социально-значимых заболеваний и свыше 45 наименований фармацевтических субстанций.

Компания располагает тремя собственными R&D центрами по разработке лекарственных средств и фармсубстанций. Число сотрудников превышает 3700 человек.

gxpnews