Группа компаний «Фармасинтез» увеличила выручку за 2021 год на 26% В Минздраве рассказали о запасах лекарств для льготников » Путин поручил обеспечить наличие в РФ достаточного количества лекарств Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить на внутреннем рынке наличие достаточного количества товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий, сообщает пресс-служба Кремля. «Обеспечить на внутреннем рынке наличие достаточного количества товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий», – говорится в перечне поручений. Президент также поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынках товаров с высокой долей экспортных поставок. Кроме того, поручено принять меры по сохранению объемов производства экспортных товаров и увеличению объемов их поставок на внутренний рынок. Доклад по этим поручениям должен быть представлен до 25 апреля 2022 года, далее – ежемесячно. Поручения даны по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки российских субъектов, состоявшегося 16 марта 2022 года. gxpnews