Власти Германии подписали соглашение с GSK и CureVac на поставку мРНК-вакцин

Германия подписала соглашение с CureVac и ее британским партнером GlaxoSmithKline (GSK) о поставке мРНК-вакцин на случай чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, сообщила немецкая биотехнологическая компания.

Согласно заявлению CureVac, пятилетний контракт позволяет произвести до 80 млн доз в короткие сроки до 2029 года. В компании отмечают, что эти препараты могут быть использованы до конца текущей пандемии или в ходе будущих вспышек.

«Наша программа разработки мРНК в сотрудничестве с CureVac может сыграть ключевую роль в обеспечении готовности к пандемии благодаря адаптируемости технологии мРНК и ее потенциалу для быстрого реагирования», — сказал президент GSK по вакцинам и глобальному здравоохранению Роджер Коннор.

Контракт был заключен после того, как в прошлом месяце Германия обнародовала планы потратить почти $3,3 млрд на обеспечение производителей вакцины против COVID-19 достаточными мощностями для поставок.

CureVac отказалась от вакцины-кандидата от COVID-19 первого поколения, CVnCoV, в прошлом году из-за неудач в испытаниях, но исследование вакцины от COVID-19 нового поколения немецкой компании уже начались.

GSK, зарегистрированная в Лондоне, крупнейший в мире производитель вакцин по объемам продаж, в 2020 году договорилась с CureVac о разработке вакцин на основе мРНК после приобретения 10% акций немецкой компании.

На прошлой неделе BioNTech, чья вакцина против COVID-19 на основе мРНК, созданная совместно с Pfizer, применялась по всему миру, также получила от правительства Германии контракт для «подготовки к пандемии».

gxpnews