Производственная площадка «Биннофарм Групп» в Подмосковье получила сертификат GMP ЕАЭС

Подмосковный завод «Алиум» фармацевтической компании «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») получил сертификат GMP Евразийского экономического союза, подтверждающий соответствие производственной площадки требованиям правил надлежащей производственной практики ЕАЭС. Такой же документ недавно получило еще одно предприятие компании – «Биоком» (г. Ставрополь), остальные заводы «Биннофарм Групп» проходят лицензионные проверки для подтверждения соответствия стандартам GMP ЕАЭС.

«Сертификация предприятий на соответствие стандарту GMP ЕАЭС — это подтверждение надлежащей работы фармацевтической системы качества завода, гарантия безопасности и эффективности выпускаемых им лекарств. Получение такого сертификата позволит реализовывать препараты на рынках стран участниц ЕАЭС в рамках единых требований к качеству, эффективности и безопасности продукции — отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов – В целом сертификация заводов по стандартам GMP ЕАЭС – это большой шаг на пути к единому фармацевтическому рынку Евразийского экономического союза».

По решению Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с января 2022 года на территории стран участниц ЕАЭС регистрировать лекарства могут только производители, сертифицированные в соответствие с едиными правилам ЕАЭС. Сертификат GMP признается странами участницами ЕАЭС и позволяет регистрировать и реализовывать лекарственные средства на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. В России уполномоченным органом является Министерство промышленности и торговли, осуществляющее инспекцию предприятий.

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