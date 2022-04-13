Инициатива компаний-членов EFPIA призвана ускорить вывод новых лекарств на рынок ЕС

Компании-члены Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) с 11 апреля обязались подавать заявки на возмещение расходов национальными системами здравоохранения не позднее, чем через два года после одобрения регулирующими органами ЕС, «при условии, что местные системы это позволяют», сообщает Reuters. Эта мера, как отмечают эксперты, должна повысить доступность инновационных лекарств в странах ЕС и сократить время ожидания пациентами новых препаратов на несколько месяцев.

В то время как система одобрения лекарств в ЕС в значительной степени централизована, а Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выступает в качестве наблюдателя, процедуры последующего установления стоимости лечения для национальных систем здравоохранения остаются в руках государств-членов и сильно различаются.

Инициатива сократит время ожидания пациентами новых лекарств на четыре-пять месяцев в нескольких странах, таких как Болгария, Польша и Румыния, сообщает EFPIA со ссылкой на оценки исследователя рынка IQVIA.

Организация предупредила, что любые новые правила, обязывающие производителей лекарств поставлять новые продукты во все страны ЕС в течение определенного срока, могут иметь неприятные последствия и отбить у компаний желание поставлять некоторые продукты системам общественного здравоохранения в регионе.

«У отрасли есть опасения по поводу использования инструментов регулирования, предназначенных для авторизации лекарственных средств», — говорится в отчете EFPIA.

Согласно отчету, среднее отставание между выходом на рынок ЕС и большими группами пациентов, получающими недавно разработанный препарат, сильно различается внутри блока: от 133 дней в Германии и 497 дней во Франции до 899 дней, или 2,5 года, в Румынии. EFPIA заявила, что на задержки влияют несколько нормативных факторов, неподконтрольных компаниям. Организация заявляет, что предлагает гармонизированную систему многоуровневого ценообразования на лекарства, основанную на платежеспособности страны.

gxpnews